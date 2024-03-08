В Украине будут судить экс-главу областной милиции за разгон участников мирных акций протеста в Черкассах. Тогда пострадали 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника УМВД Украины в Черкасской области", - говорится в сообщении.

Ему, по данным прокуроров, инкриминировано превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, а также незаконное препятствование организации или проведению собраний и митингов.

В частности, расследованием установлено, что бывший правоохранитель превысив полномочия, предоставлял незаконные указания подчиненным сотрудникам подразделений милиции ППС, "Грифон" и "Беркут". Следуя указаниям, они применяли насилие к активистам акции протеста 20 февраля 2014 года в Черкассах.

"В результате их незаконных действий пострадали 13 граждан, им причинены телесные повреждения разной степени тяжести. Также были повреждены четыре их автомобиля", - добавили в Офисе генпрокурора.

По имеющейся информации, обвиняемый в настоящее время занимает псевдодолжность в "правоохранительном органе", созданном на оккупированной территории Херсонской области.

"Майдан-3"

Российская Федерация планировала запустить самую масштабную ИПСО, которая должна была привести к новому государственному перевороту в Украине. Она получила название "Майдан-3".

Как выяснила СБУ, в рамках спецоперации "Майдан-3" Россия распространяла антиукраинские настроения на платформе Telegram и потратила на это почти 250 млн долларов. Зато общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это - самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории.

Кроме того, ГУР получило списки лиц, которые Москва может привлечь к так называемой операции "Майдан-3".