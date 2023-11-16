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Справи Майдану: слідчі з'ясували, коли влада почала планувати розстріл людей

Четвер 16 листопада 2023 21:43
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Справи Майдану: слідчі з'ясували, коли влада почала планувати розстріл людей Фото: Майдан Незалежності (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Справа розстрілу людей на Майдані у лютому 2014 року налічує 1800 томів. А дії тогочасної влади призвели до 67 вбитих цивільних та дев'яти правоохоронців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник керівника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський в ефірі телемарафону.

Слідчим вдалося з'ясувати, що зокрема з 22 листопада 2013 року, в період коли Майдан охоплювали виключно мирні й нечисленні протести, влада оцінювала рівень загрози як потенційна, а готовність - підвищена.

"Про це свідчить зокрема те, що 12 грудня того ж року Командувач внутрішніх військ звертається з проханням виділити 4 мільйони стрілецьких набоїв і 100 тисяч пострілів до гранатометів", - розповів Яблонський.

Також відомо, що в період з 18 по 20 лютого зафіксовано 887 потерпілих серед мирних громадян та ще 132 - серед силовиків.

"Вже 18 лютого спочатку за результатами мирної ходи громадян до ВРУ було вбито вдень чотирьох осіб, вночі - 13 осіб під час проведення антитерористичної операції 48 вбито під час проведення масових розстрілів 20 лютого 2014 року", - розповів він.

Справи Майдану

Раніше повідомлялося, що строки давності у частині справ, які стосуються розгону студентів на Майдані, спливають у грудні цього року.

Також розслідування справи розстрілу мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого 2014 року вже завершено. До суду направлено обвинувальні акти стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 екс-чиновників.

У жовтні Святошинський районний суд Києва оголосив рішення у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській у лютому 2014 року.

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Справи Майдану: слідчі з'ясували, коли влада почала планувати розстріл людей
Справи Майдану: слідчі з'ясували, коли влада почала планувати розстріл людей
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