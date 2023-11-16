Дела Майдана: следователи выяснили, когда власти начали планировать расстрел людей

Дело расстрела людей на Майдане в феврале 2014 насчитывает 1800 томов. А действия тогдашней власти привели к 67 убитым гражданским и девяти правоохранителям.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель руководителя управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский в эфире телемарафона.

Следователям удалось выяснить, что, в частности, с 22 ноября 2013 года, в период когда Майдан охватывали исключительно мирные и немногочисленные протесты, власти оценивали уровень угрозы как потенциальную, а готовность - повышенную.

"Об этом свидетельствует в частности то, что 12 декабря того же года Командующий внутренними войсками обращается с просьбой выделить 4 миллиона стрелковых патронов и 100 тысяч выстрелов к гранатометам", - рассказал Яблонский.

Также известно, что в период с 18 по 20 февраля зафиксировано 887 пострадавших среди мирных граждан и еще 132 – среди силовиков.

"Уже 18 февраля сначала по результатам мирного шествия граждан в ВРУ были убиты днем четыре человека, ночью - 13 человек во время проведения антитеррористической операции 48 убиты во время проведения массовых расстрелов 20 февраля 2014 года", - рассказал он.

Дела Майдана

Ранее сообщалось, что сроки давности по части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают в декабре этого года.

Также расследование дела расстрела митингующих на Майдане Незалежности в Киеве 18-20 февраля 2014 года уже завершено. В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 экс-чиновников.

В октябре Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года.

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