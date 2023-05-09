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Справи Майдану: керівництво МВС часів Януковича заочно судитимуть за гранати з РФ

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Київ, Вівторок 09 травня 2023 11:59
Справи Майдану: керівництво МВС часів Януковича заочно судитимуть за гранати з РФ Фото: керівництво МВС часів Януковича заочно судитимуть за гранати з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Керівництво Міністерства внутрішніх справ часів Януковича будуть заочно судити за незаконне постачання гранат з РФ, які використовувалися для придушення протестів на Майдані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

"Суд прийняв рішення про здійснення спеціального судового провадження - in absentia стосовно колишніх міністра внутрішніх справ України, одного з його заступників та ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України. Це дозволить провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення без участі обвинувачених", - йдеться в повідомленні.

Слідством установлено, що колишні правоохоронці у січні 2014 року організували постачання для озброєння підрозділів МВС України спеціальних засобів - понад 13 тисяч гранат виробництва Російської Федерації.

Вказано, що в подальшому обвинувачені організували застосування цих спецзасобів, що не перебували на озброєнні МВС України, працівниками підрозділів внутрішніх справ проти мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року в Києві на Майдані.

Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження 127 особам.

На цей час за клопотанням сторони обвинувачення судом прийнято рішення про передачу частини цих гранат, які не були застосовані до мітингувальників, а саме Нацполіції для стримання військової агресії РФ.

Також прокурори висунули додаткове обвинувачення іншому колишньому заступнику Міністра внутрішніх справ України, щодо якого судове провадження триває з 2015 року.

Зокрема, екс-посадовець, брав участь у прийнятті Кабміном постанов, що дозволяли використання російських спеціальних засобів, обвинувачується у пособництві працівникам правоохоронних органів у спричиненні деяким часникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Йому також інкриміновано пособництво працівникам правоохоронних органів у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою із застосуванням фізичного насильства та за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121 ККУ).

Нагадаємо, нещодавно екс-командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Львівської області вручили ще одну підозру у рамках справи про розгін протестувальників на Майдані Незалежності у Києві у 2014 році.

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