Справи Майдану. Екс-командиру львівського "Беркуту" вручили нову підозру
Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Львівської області вручили ще одну підозру у рамках справи про розгін протестувальників на Майдані Незалежності у Києві у 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За версією слідчих, екс-командир львівського "Беркуту" перевищив службові повноваження та 20 лютого 2014 року присвоїв вогнепальну зброю. Мова йде про 10 помпових рушниць "Форт-500 М-1".
Таким чином він вирішив приховати, що з цієї зброї його підлеглі з іншими підрозділами органів внутрішніх справ стріляли по мітингувальникам у центрі Києва.
Справа екс-командира львівського "Беркуту"
Колишнього командира львівського "Беркуту" підозрюють в організації терористичного акту у лютому 2014 року для розгону протесту на Майдані Незалежності у Києві.
Правоохоронці встановили, що він повинен був перешкодити протестувальникам пройти з Майдану до Верховної ради, де вони хотіли публічно підтримати голосування за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента.
Екс-командир "Беркуту" наказав своїм підлеглими стріляти по мітингувальниках. Його дії призвели до загибелі трьох осіб, ще 5 мітингувальників отримали тяжкі ушкодження, 47 - середні, 77 - легкі.
Наприкінці березня 2023 року фігуранту оголосили підозру в організації теракту.
Наприкінці квітня колишньому командиру "Беркуту" обрали запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.
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