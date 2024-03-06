Справи Майдану. Ексзаступнику командира кримського "Беркуту" призначено 15 років тюрми

Ексзаступника керівника кримського "Беркуту" визнано винним за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 Кримінального кодексу (КК) України:

перевищенні влади;

перевищенні службових повноважень;

незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів.

"Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Також засудженого позбавлено спеціального звання - підполковника міліції", - додає Офіс генерального прокурора.

Прокурори довели, що засуджений, перевищив свої службові повноваження й брав участь у придушенні акцій протесту 10-11 грудня 2013 року. Внаслідок таких дій 20 потерпілих отримали тілесні ушкодження.

"Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України", - додає пресслужба.

Справи Майдану

Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили протести, які отримали назву Революція гідності. Протести призвели до зміни влади, а також втечі за кордон експрезидента Віктора Януковича разом з його соратниками.

Внаслідок протистояння на Майдані загинули 107 протестувальників та 13 міліціонерів. Підозри щодо причетності до вбивств здебільшого було висунуто співробітникам розформованого нині спецпідрозділу МВС "Беркут".

Нещодавно працівники Державного бюро розслідувань повідомили про нові підозри колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут".

Також у жовтні Святошинський районний суд Києва оголосив рішення у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській у лютому 2014 року.