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Дела Майдана. Экс-заместителю командира крымского "Беркута" назначено 15 лет тюрьмы

Фото: экс-заместителю командира крымского "Беркута" назначено 15 лет тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший заместитель руководителя крымского "Беркута" признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий. Ему назначено 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

Экс-заместитель руководителя крымского "Беркута" признан виновным по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 Уголовного кодекса (УК) Украины: 

  • превышении власти; 
  • превышении служебных полномочий; 
  • незаконном препятствовании проведению собраний и митингов.

"Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на 3 года. Также осужденный лишен специального звания - подполковника милиции", - добавляет Офис генерального прокурора. 

Прокуроры доказали, что осужденный превысил свои служебные полномочия и участвовал в подавлении акций протеста 10-11 декабря 2013 года. В результате таких действий 20 пострадавших получили телесные повреждения. 

"В дальнейшем с марта 2014 года экс-правоохранитель, находясь на территории АР Крым, оказывал помощь представителям России в проведении подрывной деятельности против Украины", - добавляет пресс-служба.

Дела Майдана

В конце 2013 и в начале 2014 годов Украину охватили протесты, которые получили название Революция достоинства. Протесты привели к смене власти, а также бегству за границу экс-президента Виктора Януковича вместе с его соратниками.

В результате противостояния на Майдане погибли 107 протестующих и 13 милиционеров. Подозрения о причастности к убийствам в основном были выдвинуты сотрудникам расформированного ныне спецподразделения МВД "Беркут".

Недавно сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о новых подозрениях бывшим командирам спецподразделения "Беркут"

Также в октябре Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года.

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