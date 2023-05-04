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Справи Майдану. Екс-командиру львівського "Беркуту" вручили нову підозру

Фото: екс-командиру львівського Беркуту оголосили ще одну підозру (gp.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Львівської області вручили ще одну підозру у рамках справи про розгін протестувальників на Майдані Незалежності у Києві у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За версією слідчих, екс-командир львівського "Беркуту" перевищив службові повноваження та 20 лютого 2014 року присвоїв вогнепальну зброю. Мова йде про 10 помпових рушниць "Форт-500 М-1".

Таким чином він вирішив приховати, що з цієї зброї його підлеглі з іншими підрозділами органів внутрішніх справ стріляли по мітингувальникам у центрі Києва.

Справа екс-командира львівського "Беркуту"

Колишнього командира львівського "Беркуту" підозрюють в організації терористичного акту у лютому 2014 року для розгону протесту на Майдані Незалежності у Києві.

Правоохоронці встановили, що він повинен був перешкодити протестувальникам пройти з Майдану до Верховної ради, де вони хотіли публічно підтримати голосування за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента.

Екс-командир "Беркуту" наказав своїм підлеглими стріляти по мітингувальниках. Його дії призвели до загибелі трьох осіб, ще 5 мітингувальників отримали тяжкі ушкодження, 47 - середні, 77 - легкі.

Наприкінці березня 2023 року фігуранту оголосили підозру в організації теракту.

Наприкінці квітня колишньому командиру "Беркуту" обрали запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

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