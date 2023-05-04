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Дела Майдана. Экс-командиру львовского "Беркута" вручили новое подозрение

Фото: экс-командиру львовского Беркута объявили еще одно подозрение (gp.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" Львовской области вручили еще одно подозрение в рамках дела о разгоне протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По версии следователей, экс-командир львовского "Беркута" превысил служебные полномочия и 20 февраля 2014 присвоил огнестрельное оружие. Речь идет о 10 помповых ружьях "Форт-500 М-1".

Таким образом он решил скрыть, что из этого оружия его подчиненные с другими подразделениями органов внутренних дел стреляли по митингующим в центре Киева.

Дело экс-командира львовского "Беркута"

Бывший командир львовского "Беркута" подозревается в организации террористического акта в феврале 2014 года для разгона протеста на Майдане Независимости в Киеве.

Правоохранители установили, что он должен был помешать протестующим пройти с Майдана к Верховной раде, где они хотели публично поддержать голосование за возвращение к Конституции 2004 года, предусматривавшую ограничение полномочий президента.

Экс-командир "Беркута" приказал своим подчиненными стрелять по митингующим. Его действия привели к гибели трех человек, еще 5 митингующих получили тяжелые повреждения, 47 - средние, 77 - легкие.

В конце марта 2023 года фигуранту объявили подозрение в организации теракта.

В конце апреля бывшему командиру "Беркута" избрали меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

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БеркутЛьвовМайданМайдан НезависимостиКиев