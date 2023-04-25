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Справи Майдану. Екс-командира львівського "Беркуту" взяли під варту

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Львів, Вівторок 25 квітня 2023 13:38
Справи Майдану. Екс-командира львівського "Беркуту" взяли під варту Фото: колишнього командира львівського Беркуту заарештували (gp.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Львівської області обрали запобіжний захід у справі про розгін протестувальників на Майдані Незалежності у Києві у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Суд розглянув апеляцію прокурорів та призначив запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Що відомо про справу

Екс-командира львівського "Беркуту" підозрюють в організації терористичного акту у лютому 2014 року для розгону протесту на Майдані Незалежності у Києві.

За даними слідства, колишній "беркутівець" повинен був перешкодити мітингувальникам пройти з Майдану до Верховної Ради України. Протестувальники планували публічно висловити підтримку голосуванню народних депутатів за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента.

Екс-командир "Беркуту" наказав відкрити вогонь по мітингувальниках. Його дії призвели до загибелі трьох осіб, ще 5 мітингувальників отримали тяжкі ушкодження, 47 - середні, 77 - легкі.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року колишньому командиру львівського "Беркуту" оголосили підозру в організації теракту.

Також правоохоронці закінчили розслідування справи за стосовно екс-командира київської роти "Беркут" у масових розстрілах активістів Майдану.

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