У справі про катування в одеському ТЦК кількість підозрюваних зросла до 13

Таким чином, загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні зросла до 13 осіб.

Що встановило слідство

У червні 2026 року ДБР викрило групу з дев'яти осіб - шістьох працівників того самого районного ТЦК та трьох представників місцевої громадської організації.

За даними слідства, ця група організувала незаконне доставлення та утримання чоловіків у приміщеннях центру комплектування. Представники громадської організації допомагали розшукувати людей і збирали про них інформацію.

Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження. Потерпілих незаконно утримували, били, залякували та психологічно тиснули на них.

Дев'ять раніше викритих учасників групи перебувають під вартою без права внесення застави. Їх підозрюють у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою.