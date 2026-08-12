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В деле о пытках в одесском ТЦК количество подозреваемых возросло до 13

14:41 12.08.2026 Ср
2 мин
Следствие установило новые детали по делу
aimg Елена Чупровская
Фото: ДБР по делу о пытках в одесском ТЦК объявило новые подозрения (Getty Images)

По делу о пытках и незаконном удержании людей в ТЦК в Одесской области появились новые подозреваемые. ДБР установило причастность еще четырех работников центра комплектования к преступлениям против гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Таким образом, общее количество подозреваемых в этом производстве возросло до 13 человек.

Что установило следствие

В июне 2026 года ДБР разоблачило группу из девяти человек - шестерых работников того же районного ТЦК и трех представителей местной общественной организации.

По данным следствия, эта группа организовала незаконную доставку и содержание мужчин в помещениях центра комплектования. Представители общественной организации помогали разыскивать людей и собирали информацию о них.

Следователи задокументировали многочисленные факты жестокого обращения. Пострадавших незаконно удерживали, избивали, запугивали и психологически давили на них.

Девять ранее разоблаченных участников группы находятся под стражей без права внесения залога. Их подозревают в пытках, незаконном лишении свободы и грабежах, совершенных организованной группой.

По данным следствия, они требовали у задержанного мужчины 50 тысяч долларов, а во время содержания в автомобиле ТЦК с него забрали 30 тысяч долларов.

Между тем в августе 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Одесская область возглавила рейтинг обращений по поводу возможных незаконных действий работников ТЦК.

С начала года в офис уполномоченного поступило 453 жалобы от жителей региона, среди резонансных случаев - принудительные задержания и применение силы к гражданским.

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