В деле о пытках в одесском ТЦК количество подозреваемых возросло до 13

По делу о пытках и незаконном удержании людей в ТЦК в Одесской области появились новые подозреваемые. ДБР установило причастность еще четырех работников центра комплектования к преступлениям против гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Таким образом, общее количество подозреваемых в этом производстве возросло до 13 человек.
В июне 2026 года ДБР разоблачило группу из девяти человек - шестерых работников того же районного ТЦК и трех представителей местной общественной организации.
По данным следствия, эта группа организовала незаконную доставку и содержание мужчин в помещениях центра комплектования. Представители общественной организации помогали разыскивать людей и собирали информацию о них.
Следователи задокументировали многочисленные факты жестокого обращения. Пострадавших незаконно удерживали, избивали, запугивали и психологически давили на них.
Девять ранее разоблаченных участников группы находятся под стражей без права внесения залога. Их подозревают в пытках, незаконном лишении свободы и грабежах, совершенных организованной группой.
По данным следствия, они требовали у задержанного мужчины 50 тысяч долларов, а во время содержания в автомобиле ТЦК с него забрали 30 тысяч долларов.
Между тем в августе 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Одесская область возглавила рейтинг обращений по поводу возможных незаконных действий работников ТЦК.
С начала года в офис уполномоченного поступило 453 жалобы от жителей региона, среди резонансных случаев - принудительные задержания и применение силы к гражданским.