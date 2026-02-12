У справі Епштейна з'явилися нові згадки про Трампа - є свідок

Що йдеться в документах ФБР

У нещодавно оприлюднених матеріалах у справі Джеффрі Епштейна опубліковано розшифровку інтерв'ю ФБР з колишнім керівником поліції Палм-Біч. Документ, який цитує BBC з посиланням на публікацію Міністерства юстиції США, датований 2019 роком.

Співрозмовник слідчих стверджував, що після початку розслідування у 2006 році йому зателефонував Дональд Трамп і заявив: "Слава Богу, що ви його зупиняєте, всі знають, що він цим займається".

Згідно з розшифровкою, під час розмови згадувалося, що Епштейна виключили з клубу Мар-а-Лаго, оскільки "люди в Нью-Йорку знали, що він огидний".

Також стверджується, що правоохоронцям радили звернути увагу на Гіслейн Максвелл, яку називали "злою" і пов'язаною з діяльністю фінансиста.

Крім того, у документі наводяться слова про те, що співрозмовник нібито опинився поруч з Епштейном, коли той перебував "із підлітками", після чого "пішов звідти".

Реакція сторін

У публікації наголошується, що один із представників Мін'юсту заявив: відомству "невідомі будь-які докази, які підтверджують, що президент зв'язувався з правоохоронними органами 20 років тому".

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт, відповідаючи на запитання про можливий дзвінок, сказала: "можливо, це сталося 2006 року, а можливо й ні. Я не знаю відповіді".

"Трамп завжди говорив, що він вигнав Джеффрі Епштейна зі свого клубу Мар-а-Лаго, тому що Джеффрі Епштейн був покидьком. І це правда щодо цього дзвінка. Якщо він справді був, це підтверджує саме те, що президент Трамп говорив із самого початку", - заявила Лівітт.

Раніше Дональд Трамп заперечував причетність до протиправних дій у рамках справи Епштейна і заявляв, що не був обізнаний про його злочини.

У 2019 році, коментуючи арешт фінансиста за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, він наголосив: "Ні, я не мав ані найменшого уявлення. Я не розмовляв із ним багато-багато років".