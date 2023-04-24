У справі екс-заступника міністра оборони Шаповалова вимагають відводу слідчого судді

У своїй заяві адвокат також зазначив, що зараз у провадженні Печерського районного суду знаходиться клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Шаповалова.

Згідно з звітом за результатами розподілу, кількість суддів, яких визначено на поточну спеціалізацію, було 4, а кількість суддів, що розподіляється - один.

За словами адвокатів, 24 квітня вранці в суді з додержанням правил була розподілена інша, невідома захиснику Шаповалова справа, і однією з трьох обраних суддів стала слідча суддя Константінова.

"Приблизно за годину відбулось розподілення вже справи колишнього заступника міністра оборони, при цьому його справу з невідомої причини приєднали до розподіленої годиною раніше справи, яка зовсім не стосується Шаповалова, і розподілили її на Константінову", - додає Моренко.

Він також каже, що, скоріше за все, це було зроблено навмисно, аби саме Константінова виносила рішення про продовження тримання під вартою Шаповалова.

"Таким чином, в авторозподілі брав участь лише один суддя, а саме – слідча суддя Константінова, що є порушенням Кримінально-процесуального кодексу та Положення про автоматизовану систему документообігу. Фактично судова справа Шаповалова не розподілялась, а була об’єднана з невідомою справою, яка його не стосується, що дає підстави вважати, що слідчу суддю було обрано в ручному режимі", - вважає Моренко.

Як відомо, 1 лютого цього року Шаповалову вручили підозру на тлі "скандалу з яйцями". Його підозрюють в тому, що в нього начебто виник корисливий умисел "перешкоджати діям ЗСУ під час особливого стану".

Однак, за словами адвокатів, слідчі не навели жодних доказів.

19 квітня Київський апеляційний суд відхилив вже другу апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва про тримання його під вартою. Суддя Константінова, якщо її не буде відведено, розглядатиме вже третє клопотання слідства про продовження тримання під вартою Шаповалова.