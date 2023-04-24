Адвокат розповів про нові подробиці у справі екс-заступника міністра оборони Шаповалова

У справі екс-заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова слідчі не навели жодних доказів існування корисливого умислу та корупційної вигоди. При цьому 19 квітня Київський апеляційний суд відхилив вже другу апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва про тримання його під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Шаповалова Сергія Мітюріна.

Як відомо, Шаповалову вручили підозру на тлі "скандалу з яйцями". Його підозрюють в тому, що в нього начебто виник корисливий умисел "перешкоджати діям ЗСУ під час особливого стану".

За версією слідства, він якимось чином домігся того, щоб Департамент держзакупівель МО підписав 11 контрактів з 10 компаніями на поставку амуніції, переважно бронежилетів та взуття, на загальну суму близько 5 млрд грн. Згодом з’ясувалося, що на суму 1,139 млрд товари виявилися не відповідними українським стандартам.

За словами адвоката, під час другої апеляції були озвучені нові факти, які вказують на те, що кримінальна справа проти Шаповалова має бути закритою через неякісну доказову базу та відсутність складу злочину.

Так, адвокати отримали доступ до більш ніж 100 інших аналогічних контрактів Міністерства оборони і побачили, що в жодному з них немає пунктів про якість. При цьому ніхто, крім Шаповалова, не отримав підозру.

Представник сторони обвинувачення заявив, що, за попередніми даними буквально все, що було поставлено за цими контрактами, виявилося неякісним, а решта взагалі не була поставлена. Суд прийняв цю інформацію й відмовився звільнити Шаповалова з-під варти.

За словами адвоката, всі підозри проти його клієнта ґрунтуються лише показах однієї людини, яка також перебуває у СІЗО.

"Це може свідчити одночасно про дві речі: у діях Шаповалова немає складу злочину і слідство та суд упереджені щодо Шаповалова", - резюмував адвокат Сергій Мітюрін.

Раніше Мітюрін розповів, що закупівлі, які закидають Шаповалову, здійснювалися у компаній з країн НАТО.