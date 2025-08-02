У справі про дрони та РЕБ фігурує ексочільник Луганської ОВА Гайдай, - джерела

У гучній справі НАБУ і САП щодо корупції під час закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби фігурує ексголова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та джерела.
НАБУ і САП викрили, що до складу організованої групи входили:
Зауважимо, що за даними джерел РБК-Україна одним з фігурантів справи є Сергій Гайдай.
До того ж саме він був головою Луганської обласної військової адміністрації з 25 жовтня 2019 року по 7 березня 2023 року. А з 2024 року Гайдай очолює Мукачівську районну військову адміністрацію.
За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.
Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби.
За укладення договору про закупівлю продукції за свідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду в розмірі 30 % від суми контракту.
Як виявилось, військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило продукцію за вартістю завищеною на близько 80 тисяч доларів.
Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їхній "відкат".
Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ.
Як уточнили в прокуратурі, на хабарі було викрито чинного народного депутата України. РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляло, що мова йде про нардепа Олексія Кузнєцова.
Відомо, що станом на зараз затримано 4 осіб. Детальніше про дану справу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто додати, що міністр Внутрішніх справ України Ігор Клименко вже відреагував на даний скандал.