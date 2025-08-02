У справі про дрони та РЕБ фігурує ексочільник Луганської ОВА Гайдай, - джерела

НАБУ і САП викрили, що до складу організованої групи входили:

народний депутат України IX скликання,

колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій,

начальник міської військової адміністрації,

керівник військової частини Національної гвардії України,

бенефіціар підприємства та директор компанії - постачальника безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Зауважимо, що за даними джерел РБК-Україна одним з фігурантів справи є Сергій Гайдай.

До того ж саме він був головою Луганської обласної військової адміністрації з 25 жовтня 2019 року по 7 березня 2023 року. А з 2024 року Гайдай очолює Мукачівську районну військову адміністрацію.

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби.

За укладення договору про закупівлю продукції за свідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду в розмірі 30 % від суми контракту.

Викрита схема збагачення при закупівлі FPV-дронів

Як виявилось, військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило продукцію за вартістю завищеною на близько 80 тисяч доларів.

Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їхній "відкат".