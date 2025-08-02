В деле о дронах и РЭБ фигурирует экс-глава Луганской ОВА Гайдай, - источники

НАБУ и САП узнали, что в состав организованной группы входили:

народный депутат Украины IX созыва,

бывший председатель Луганской областной военной администрации, а сейчас председатель одной из районных военных администраций,

начальник городской военной администрации,

руководитель воинской части Национальной гвардии Украины,

бенефициар предприятия и директор компании - поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Заметим, что по данным источников РБК-Украина одним из фигурантов дела является Сергей Гайдай.

К тому же именно он был главой Луганской областной военной администрации с 25 октября 2019 года по 7 марта 2023 года. А с 2024 года Гайдай возглавляет Мукачевскую районную военную администрацию.

По данным следствия, в течение 2024-2025 годов участники организованной группы наладили схему системного завладения бюджетными средствами, выделенными органами местного самоуправления на нужды сил обороны, а также получения и предоставления неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

Как установили НАБУ и САП, одна из схем реализовывалась при заключении государственного контракта на поставку систем радиоэлектронной борьбы.

За заключение договора о закупке продукции по заведомо завышенной цене участники организованной группы получили неправомерную выгоду в размере 30 % от суммы контракта.

Разоблачена схема обогащения при закупке FPV-дронов

Как оказалось, военная часть заключила государственный контракт на сумму почти 10 млн грн с предприятием, которое поставило продукцию по стоимости завышенной на около 80 тысяч долларов.

После выполнения контракта должностные лица предприятия передали участникам преступной группы их "откат".