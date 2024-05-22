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Для справедливої мобілізації має бути краща комунікація та облік "сірого" бізнесу, - експерт

Середа 22 травня 2024 12:23
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Для справедливої мобілізації має бути краща комунікація та облік "сірого" бізнесу, - експерт Фото: для справедливої мобілізації має бути краща комунікація та облік "сірого" бізнесу (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Влада провалила комунікацію щодо мобілізації, а працівники ТЦК йдуть шляхом найменшого спротиву, і найчастіше мобілізують офіційно працевлаштованих робітників підприємств. Це несправедливо по відношення до білого бізнесу.

Про це заявив фінансовий експерт Сергій Фурса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Всі ці історіі з тим, що людей затримують на вулиці - це відповідь на слабку інституційну спроможність держави. Держави, яка не знає, скільки громадян, і де вона може їх знайти. Держави, що не обліковує купу бізнесів, де люди працюють в сіру. А приходити тільки до білого бізнесу було б якраз не справедливо. Хоч і найпростіше. Та й білий бізнес страждає найбільше, бо йому треба наймати людей офіційно, відразу "засвічуючи" їх у відповідних органах. І також зрозуміло, коли те саме ТЦК намагається йти по шляху найменшого спротиву і йде до того самого білого бізнесу частіше, ніж шукає людей, що ніде не світяться", - наголосив експерт.

Він підкреслив, що мобілізація є проблемою для бізнесу, адже брак робочої сили - це ключова проблема, поряд з безпекою.

"Ця проблема була актуальна навіть до повномасштабного вторгнення через депопуляцію і брак робочої сили, і значно посилилася під час війни. Звісно буде проблемою і після. Тому вже зараз варто розробляти стратегію по залученню мігрантів", - резюмував Фурса.

Економічне бронювання

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у Верховній раді розглядається дві моделі економічного бронювання. За його словами, один з них передбачає сплату податку з зарплати 35 тисяч гривень, другий - це квотне бронювання по галузях.

Водночас заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко заявив, що ідея економічного бронювання буде обговорюватися. Однак, за його словами, на столі зараз немає законопроектів, які б пропонувалися в порядок денний чи були б на якомусь фінальному етапі.

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