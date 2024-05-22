Для справедливої мобілізації має бути краща комунікація та облік "сірого" бізнесу, - експерт

"Всі ці історіі з тим, що людей затримують на вулиці - це відповідь на слабку інституційну спроможність держави. Держави, яка не знає, скільки громадян, і де вона може їх знайти. Держави, що не обліковує купу бізнесів, де люди працюють в сіру. А приходити тільки до білого бізнесу було б якраз не справедливо. Хоч і найпростіше. Та й білий бізнес страждає найбільше, бо йому треба наймати людей офіційно, відразу "засвічуючи" їх у відповідних органах. І також зрозуміло, коли те саме ТЦК намагається йти по шляху найменшого спротиву і йде до того самого білого бізнесу частіше, ніж шукає людей, що ніде не світяться", - наголосив експерт.

Він підкреслив, що мобілізація є проблемою для бізнесу, адже брак робочої сили - це ключова проблема, поряд з безпекою.

"Ця проблема була актуальна навіть до повномасштабного вторгнення через депопуляцію і брак робочої сили, і значно посилилася під час війни. Звісно буде проблемою і після. Тому вже зараз варто розробляти стратегію по залученню мігрантів", - резюмував Фурса.