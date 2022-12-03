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Справедливість буде: Зеленський розповів про підготовку до запуску трибуналу через агресію РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до запуску міжнародного спеціального трибуналу щодо російської повномасштабної військової агресії проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави Української держави.

Зеленський зазначив, що для отримання критичної маси підтримки щодо запуску спецтрибуналу протягом цього тижня проходила робота в європейських столицях.

"Лондон, Париж, Берлін, Варшава та інші столиці - скрізь зміцнюємо нашу позицію, акумулюємо підтримку партнерів", - сказав президент.

Глава держави також висловив упевненість, що "трибунал буде, справедливість буде".

Нагадаємо, що у вересні в Україні було створено робочу групу з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Також нещодавно повідомлялося, що українська парламентська делегація в ПАРЄ адвокуватиме створення спецтрибуналу для Володимира Путіна в різних країнах світу.

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Володимир Зеленський