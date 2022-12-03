Справедливость будет: Зеленский рассказал о подготовке к запуску трибунала из-за агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к запуску международного специального трибунала относительно российской полномасштабной военной агрессии против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы Украинского государства.

Глава государства также выразил уверенность, что "трибунал будет, справедливость будет".

"Лондон, Париж, Берлин, Варшава и другие столицы – повсюду укрепляем нашу позицию, аккумулируем поддержку партнеров", - сказал президент.

Зеленский отметил, что для получения критической массы поддержки относительно запуска спецтрибунала всю эту неделю проходила работа в европейских столицах.

Напомним, что в сентябре в Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Также недавно сообщалось, что украинская парламентская делегация в ПАСЕ будет адвоцировать создание спецтрибунала для Владимира Путина в разных странах мира.

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