Справедливість буде: Зеленський розповів про підготовку до запуску трибуналу через агресію РФ
Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до запуску міжнародного спеціального трибуналу щодо російської повномасштабної військової агресії проти нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави Української держави.
Зеленський зазначив, що для отримання критичної маси підтримки щодо запуску спецтрибуналу протягом цього тижня проходила робота в європейських столицях.
"Лондон, Париж, Берлін, Варшава та інші столиці - скрізь зміцнюємо нашу позицію, акумулюємо підтримку партнерів", - сказав президент.
Глава держави також висловив упевненість, що "трибунал буде, справедливість буде".
Нагадаємо, що у вересні в Україні було створено робочу групу з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Також нещодавно повідомлялося, що українська парламентська делегація в ПАРЄ адвокуватиме створення спецтрибуналу для Володимира Путіна в різних країнах світу.
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