ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Справедливость будет: Зеленский рассказал о подготовке к запуску трибунала из-за агрессии РФ

Новина українською →
Суббота 03 декабря 2022 00:08
Справедливость будет: Зеленский рассказал о подготовке к запуску трибунала из-за агрессии РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к запуску международного специального трибунала относительно российской полномасштабной военной агрессии против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы Украинского государства.

Зеленский отметил, что для получения критической массы поддержки относительно запуска спецтрибунала всю эту неделю проходила работа в европейских столицах.

"Лондон, Париж, Берлин, Варшава и другие столицы – повсюду укрепляем нашу позицию, аккумулируем поддержку партнеров", - сказал президент.

Глава государства также выразил уверенность, что "трибунал будет, справедливость будет".

Напомним, что в сентябре в Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Также недавно сообщалось, что украинская парламентская делегация в ПАСЕ будет адвоцировать создание спецтрибунала для Владимира Путина в разных странах мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии