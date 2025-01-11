У SPRAVDI спростували фейк про Україну та захист Данії

Росіяни поширили фейк, що нібито Україна та Данія підписали безпекову угоду, згідно якої наша країна має захищали данську державу у разі нападу США. Проте у документі жодної мови про щось подібне немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій інформаційної безпеки ( SPRAVDI ).

Сьогодні з'явилась інформація про те, що Україна нібито буде зобов'язана захистити Данію, якщо США вирішать забрати Гренландію воєнним шляхом. Все нібито через те, що країни 23 лютого 2024 року підписали безпекову угоду. Однак подана інформація є брехнею і їх поширюють російські ЗМІ.

У Центрі підтвердили, що країни дійсно підписали безпекову угоду, однак вона стосується захисту України від агресії РФ, а не обов'язку Києва захищати Данію від збройного нападу Сполучених Штатів.

"Данія продовжуватиме докладати зусиль для покращення спроможності Сил безпеки та оборони України захищатися від російської агресії зараз, а також стримувати подальшу агресію в майбутньому й посилювати сумісність зі стандартами НАТО", - йдеться у тексті угоди.

Також там окремим пунктом сказано, що "Україна забезпечить, щоб військова допомога Данії застосовувалася виключно для самооборони України.