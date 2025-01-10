Прем'єрка Данії хоче переговорів з Трампом після його заяв про Гренландію

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен хоче переговорів з обраним президентом США Дональдом Трампом. Він заявив про бажання купити Гренландію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Ми запропонували розмову (з Трампом, - ред.), і я очікую, що вона відбудеться", - сказала Фредеріксен.

Вона не очікує, що діалог відбудеться до інавгурації Трампа, яка пройде 20 січня. За словами прем'єрки Данії, Трамп поки не відреагував на пропозицію.

При цьому Фредеріксен заявила, що "немає жодних підстав вважати", що майбутній президент планує вторгнутися в Гренландію, і наголосила на "тісній співпраці" між двома союзниками по НАТО.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке також применшив погрози Трампа.

"Ви можете сприймати Дональда Трампа серйозно, не сприймаючи його буквально", - зазначив він.