В SPRAVDI опровергли фейк об Украине и защите Дании

Россияне распространили фейк, что якобы Украина и Дания подписали соглашение по безопасности, согласно которому наша страна должна защищать датское государство в случае нападения США. Однако в документе никакой речи о чем-то подобном нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций информационной безопасности ( SPRAVDI ).

Сегодня появилась информация о том, что Украина якобы будет обязана защитить Данию, если США решат забрать Гренландию военным путем. Все якобы из-за того, что страны 23 февраля 2024 года подписали соглашение по безопасности. Однако поданная информация является ложью и их распространяют российские СМИ.

В Центре подтвердили, что страны действительно подписали соглашение по безопасности, однако оно касается защиты Украины от агрессии РФ, а не обязанности Киева защищать Данию от вооруженного нападения Соединенных Штатов.

"Дания будет продолжать прилагать усилия для улучшения способности Сил безопасности и обороны Украины защищаться от российской агрессии сейчас, а также сдерживать дальнейшую агрессию в будущем и усиливать совместимость со стандартами НАТО", - говорится в тексте соглашения.

Также там отдельным пунктом сказано, что "Украина обеспечит, чтобы военная помощь Дании применялась исключительно для самообороны Украины.