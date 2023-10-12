Справа про заволодіння майном аеропорту "Одеса": НАБУ оголосило в розшук екс-мера міста

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, якого підозрюють у причетності до заволодіння майном комунального аеропорту "Одеса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ .

Зазначається, що Костусєва розшукують за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Справа про заволодіння майном аеропорту "Одеса"

РБК-Україна повідомляло, що нещодавно правоохоронці оголосили про підозру колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його екс-заступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу, а також директору ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" Олексію Кочанову.

За даними слідства, у 2011 році вони зареєстрували спеціальне ТОВ для того, аби приватизували майновий комплекс аеропорту вартістю 118 млн гривень.

Через діяльність підозрюваних Одеса втратила контроль над аеропортом та не отримувала прибутку від його діяльності. Тоді місцевий бюджет зазнав збитків на суму понад 2,5 млрд гривень.

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