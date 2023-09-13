Справа про заволодіння майном аеропорту "Одеса": бізнесмена арештували із заставою

Вищий антикорупційний суд арештував з альтернативою застави у понад 120 млн гривень бізнесмена, який значиться підозрюваним у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом Міжнародного аеропорту "Одеса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах та прес-службу САП .

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про бізнесмена Алекса Боруховича.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн гривень

До того ж, на бізнесмена поклали такі процесуальні обов’язки:

прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;

не відлучатися з Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Справа про заволодіння майном аеропорту "Одеса"

РБК-Україна повідомляло, що нещодавно правоохоронці оголосили про підозру колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його ексзаступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу, а також директору ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" Олексію Кочанову.

За даними слідства, у 2011 році вони зареєстрували спеціальне ТОВ для того, аби приватизували майновий комплекс аеропорту вартістю 118 млн гривень.

Через діяльність підозрюваних Одеса втратила контроль над аеропортом та не отримувала прибутку від його діяльності. Тоді місцевий бюджет зазнав збитків на суму понад 2,5 млрд гривень.

Додамо, що Кауфмана і Боруховича ще у 2022 році арештували із заставою у 129 і 124 млн гривень відповідно. Тоді вони внесли застави та вийшли із СІЗО.

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