Дело о завладении имуществом аэропорта "Одесса": бизнесмена арестовали с залогом

Высший антикоррупционный суд арестовал с альтернативой залога более 120 млн гривен бизнесмена, который значится подозреваемым по делу о незаконном завладении имущественным комплексом Международного аэропорта "Одесса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-службу САП .

По данным источников РБК-Украина, речь идет о бизнесмене Алексе Боруховиче.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 120,780 млн гривен

К тому же на бизнесмена возложили следующие процессуальные обязанности:

прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;

не отлучаться из Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Дело о завладении имуществом аэропорта "Одесса"

РБК-Украина сообщало, что недавно правоохранители объявили о подозрении бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву, его экс-заместителю, бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу, а также директору ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексею Кочанову.

По данным следствия, в 2011 году они зарегистрировали специальное ООО для того, чтобы приватизировали имущественный комплекс аэропорта стоимостью 118 млн гривен.

Из-за деятельности подозреваемых Одесса потеряла контроль над аэропортом и не получала прибыли от его деятельности. Тогда местный бюджет понес убытки на сумму более 2,5 млрд гривен.

Добавим, что Кауфмана и Боруховича еще в 2022 году арестовали с залогом в 129 и 124 млн гривен соответственно. Тогда они внесли залог и вышли из СИЗО.

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