Справа заводу "Краян". Суд відмовився надягати електронний браслет на Труханова
Колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП повторне накладення обов’язків, покладених на міського голову Одеси Геннадія Труханова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"26 липня 2023 року колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про повторне накладення обов’язків на одного з обвинувачених у справі Одеського "Краяну", а саме міського голову Одеси", - повідомили в САП.
За даними прокуратури, дане рішення ухвалене з окремою думкою одного з суддів колегії.
"Указане рішення суду є остаточним та оскарженню не підлягає", - додали в організації.
Справа заводу "Краян"
Слідство у справі заволодіння коштами вважало, що мер Одеси Геннадій Труханов разом з іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу "Краян".
У травні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників. Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.
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