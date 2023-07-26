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Дело завода "Краян". Суд отказался надевать электронный браслет на Труханова

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Одесса, Среда 26 июля 2023 20:42
Дело завода "Краян". Суд отказался надевать электронный браслет на Труханова Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП о повторном наложении обязанностей, возложенных на городского голову Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"26 июля 2023 года коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП о повторном наложении обязанностей на одного из обвиняемых по делу Одесского "Краяна", а именно городского голову Одессы", - сообщили в САП.

По данным прокуратуры, данное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.

"Указанное решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит", - добавили в организации.

Дело завода "Краян"

Следствие по делу завладения средствами считало, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими фигурантами дела вводил депутатов горсовета в заблуждение по поводу процедуры покупки помещений завода "Краян".

В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников. Изменения касаются суммы средств городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Ущерб по делу Труханова уменьшил со 185 миллионов до 92 659 282 грн.

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Одесса Геннадий Труханов
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