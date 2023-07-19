Справа заводу "Краян". З мера Одеси Труханова зняли електронний браслет

Колегія суддів ВАКС не розглянула клопотання прокурора САП про продовження обов’язків, покладених на міського голову Одеси Геннадія Труханова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В четвер, 4 травня, ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

Надалі за обвинуваченого було внесено заставу та покладено відповідно процесуальні обовʼязки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

В п'ятницю, 16 червня, прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотанням про продовження строків обовʼязків. Проте суд так і не встиг розглянути указане клопотання у відповідні строки. Як наслідок, строк дії обовʼязків у обвинуваченого сплив п'ятого липня.

Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обовʼязків на указану особу.

Наступне засідання у справі призначено на 26 липня цього року.

Справа заводу "Краян"

Слідство у справі заволодіння коштами вважало, що мер Одеси Геннадій Труханов разом з іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу "Краян".

У травні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників. Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.

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