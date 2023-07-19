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Дело завода "Краян". С мэра Одессы Труханова сняли электронный браслет

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Одесса, Среда 19 июля 2023 22:08
Дело завода "Краян". С мэра Одессы Труханова сняли электронный браслет Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Коллегия судей ВАКС не рассмотрела ходатайство прокурора САП о продлении обязанностей, возложенных на городского голову Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В четверг, 4 мая, ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения городскому голове Одессы. ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.

В дальнейшем за обвиняемого был внесен залог и возложены соответственно процессуальные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.

В пятницу, 16 июня, прокурор САП обратился в ВАКС с ходатайством о продлении сроков обязанностей. Однако суд так и не успел рассмотреть указанное ходатайство в соответствующие сроки. Как следствие, срок действия обязанностей у обвиняемого истек пятого июля.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о повторном наложении процессуальных обязанностей на указанное лицо.

Следующее заседание по делу назначено на 26 июля этого года.

Дело завода "Краян"

Следствие по делу завладения средствами считало, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими фигурантами дела вводил депутатов горсовета в заблуждение по поводу процедуры покупки помещений завода "Краян".

В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников. Изменения касаются суммы средств городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Ущерб по делу Труханова уменьшил со 185 миллионов до 92 659 282 грн.

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