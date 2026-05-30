Справа не в ціні: глава Пентагону назвав головний урок війни в Україні

Що сказав Гегсет

Очільник Пентагону зазначив, що США зосереджуються на розбудові власних дронових потужностей і прямо спираються на те, що Україна відпрацювала в реальних бойових умовах.

"Ми дуже багато навчилися від України щодо того, як вони діють", - заявив він.

56 млрд доларів на безпілотники

Бюджет Трампа на 2027 рік передбачає 56 мільярдів доларів інвестицій у розвиток дронових технологій. За словами Гегсета, головне - не мати найдорожчі системи, а вміти їх масштабувати швидко, адаптуючись щотижня. Саме такий підхід він і назвав ключовим уроком від України.

"Справа не в наявності найсучасніших систем, а в здатності масштабувати їх - швидко, пристосовуючись тиждень за тижнем", - пояснив міністр.

Два завдання одночасно

Гегсет окреслив подвійний пріоритет для американських військових: розвивати складні автономні системи, на які здатна лише Америка, і паралельно масштабувати масові дронові рішення за українською моделлю. Обидва напрямки він назвав "абсолютним пріоритетом".