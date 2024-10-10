Справа Стахіва. Суд вирішив, чи залишити псевдоактивіста у СІЗО
Скандальний псевдоактивіст Остап Стахів залишиться у слідчому ізоляторі. Апеляцію щодо зміни запобіжного заходу було відхилено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Засідання у справі Стахіва сьогодні, 10 жовтня, відбулося у Львівському апеляційному суді.
Адвокат Стахіва Михайло Магарський наполягав, що для підозрюваного потрібно скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки підозра нібито є необґрунтованою.
У свою чергу прокурор Олег Телефанко наголошував, що запобіжний захід необхідно залишити без змін.
Суд вирішив задовольнити вимоги сторони звинувачення - запобіжний захід для Стахіва у вигляді арешту без можливості внесення застави залишився без змін.
Справа Стахіва
Нагадаємо, 25 вересня правоохоронці повідомили скандальному блогеру Остапу Стахіву про підозру. Він міг розкрити позиції українських військовослужбовців.
Також Стахів відомий тим, що під час пандемії COVID-19 поширював російську пропаганду.
2 жовтня суд вирішив обрати Стахіву запобіжний захід у вигляді арешту без можливості вийти під заставу.
Детально про псевдоактивіста можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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