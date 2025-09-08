ua en ru
Справа співробітника НАБУ Гусарова: що вирішив апеляційний суд

Понеділок 08 вересня 2025 15:50
Справа співробітника НАБУ Гусарова: що вирішив апеляційний суд Фото: Апеляційний суд залишив під вартою співробітника НАБУ Віктора Гусарова (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Апеляційний суд залишив під вартою співробітника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Віктора Гусарова. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За версією слідства, у 2012-2015 роках Гусаров понад 60 разів передавав куратору з ФСБ інформацію з бази даних МВС. Сам підозрюваний своєї вини не визнає.

Захист наполягає, що Гусаров передавав дані своєму знайомому з Управління державної охорони та не знав про його зв’язки з російськими спецслужбами.

Адвокатка також заявила, що під час затримання співробітники СБУ застосували до нього силу.

Суд відхилив скаргу захисту та залишив Гусарова під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила додаткові подробиці у справі Віктора Гусарова.

За їхніми даними, співробітник Центрального апарату НАБУ, затриманий у липні і який працював у закритому підрозділі "Д-2", був частиною масштабної агентурної мережі РФ.

Крім нього, до цієї мережі входили ще троє людей, яких викрили раніше.

Затримання Гусарова

22 липня, у Києві було затримано співробітника елітного закритого підрозділу "Д-2" НАБУ Віктора Гусарова через шпигунство на користь ФСБ.

Шевченківський районний суд призначив Гусарову запобіжний захід у вигляді безальтернативної варти на строк 60 діб.

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, він ще у 2023 році попереджав керівництво НАБУ про зв'язки Віктора Гусарова з російською агентурою. Однак тоді до нього не прислухалися.

Директор НАБУ Семен Кривонс заявив, що НАБУ сприятиме розслідуванню щодо свого співробітника Віктора Гусарова, якого підозрюють у шпигунстві. Водночас, за його словами, ця ситуація не є приводом до знищення антикорупційної інфраструктури.

НАБУ Суд
