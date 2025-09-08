Справа співробітника НАБУ Гусарова: що вирішив апеляційний суд

Апеляційний суд залишив під вартою співробітника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Віктора Гусарова. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За версією слідства, у 2012-2015 роках Гусаров понад 60 разів передавав куратору з ФСБ інформацію з бази даних МВС. Сам підозрюваний своєї вини не визнає.

Захист наполягає, що Гусаров передавав дані своєму знайомому з Управління державної охорони та не знав про його зв’язки з російськими спецслужбами.

Адвокатка також заявила, що під час затримання співробітники СБУ застосували до нього силу.

Суд відхилив скаргу захисту та залишив Гусарова під вартою.