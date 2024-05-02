Справа про штурм Капітолію: Трамп зізнався, що хотів приєднатися до натовпу

У середу, 1 травня, Трамп підтвердив, що сказав агентам Секретної служби про бажання приїхати до будівлі Капітолію 6 січня 2021 року та висміяв твердження про те, що після відмови він накинувся на офіцерів у своєму автомобілі.

Виступаючи перед прихильниками у Вісконсині, Трамп довго скаржився на власні судові справи, а потім почав нападати на законодавців, які розслідували заворушення 6 січня в Капітолії.

"Пам'ятаєте людину, яка сказала, що я напав на агента Секретної служби перед машиною? Це не моя справа. Я коханець, а не боєць. Пам'ятаєте це? А це круті хлопці. Ви знаєте цих хлопців з Секретної служби, я ненавиджу це визнавати, вони трохи молодші за мене. Зовсім трохи", - сказав Трамп своїм прихильникам.

Він продовжив висміювати свідчення колишньої помічниці Білого дому Кессіді Гатчінсон. Вона розповіла комісії Конгресу, що проводила розслідування подій у той день та чула від інших, що Трамп "кинувся" за кермо після своєї промови біля Білого дому, очевидно, намагаючись повернути вбік Капітолію.

"Це божевілля. Я сидів ззаду, і ви знаєте, що я сказав, я сказав: "Я хотів би спуститися туди, тому що я бачу, як багато людей йдуть вниз". Вони сказали: "Сер, буде краще, якщо ви цього не зробите". Я відповів: "Ну, я хотів би... що б ви, хлопці, не думали". Це була вся розмова. Ці люди божевільні", - сказав Трамп.

Викривальні свідчення Гатчінсон перед нині розпущеним комітетом 6 січня 2022 року, порушили нові питання щодо дій Трампа і його зусиль приєднатися до прихильників, що йшли до Капітолію.

Водій автомобіля Трампа 6 січня заперечив свідчення про те, що Трамп намагався взяти керування автомобілем під свій контроль.

"(Президент Трамп. - ред.) ніколи не хапався за кермо. Я взагалі не бачив, щоб він намагався сісти на переднє сидіння", - сказав неназваний водій слідчим комітету.

Однак копія, з якою ознайомилося видання The New York Times, вказує на те, що водій підтвердив слова Гатчінсон про наполягання Трампа приєднатися до прихильників у Капітолії. Він висунув вимогу водієві, а також голові служби безпеки колишнього президента Трампа Боббі Енгелю.

"Президент наполягав на поїздці до Капітолію", - розповів водій, ім'я якого не розголошується.

Видання зазначає, що дії Трампа 6 січня 2021 року під час штурму Капітолію, стали центральною темою кампанії президента Джо Байдена на переобрання. І саме вони стали основою федеральних звинувачень, висунутих проти Трампа у Вашингтоні.