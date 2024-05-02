Справа про штурм Капітолію: Трамп зізнався, що хотів приєднатися до натовпу

Колишній президент США і кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у січні 2021 року хотів приєднатися до натовпу, який штурмував Капітолій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
У середу, 1 травня, Трамп підтвердив, що сказав агентам Секретної служби про бажання приїхати до будівлі Капітолію 6 січня 2021 року та висміяв твердження про те, що після відмови він накинувся на офіцерів у своєму автомобілі.
Виступаючи перед прихильниками у Вісконсині, Трамп довго скаржився на власні судові справи, а потім почав нападати на законодавців, які розслідували заворушення 6 січня в Капітолії.
"Пам'ятаєте людину, яка сказала, що я напав на агента Секретної служби перед машиною? Це не моя справа. Я коханець, а не боєць. Пам'ятаєте це? А це круті хлопці. Ви знаєте цих хлопців з Секретної служби, я ненавиджу це визнавати, вони трохи молодші за мене. Зовсім трохи", - сказав Трамп своїм прихильникам.
Він продовжив висміювати свідчення колишньої помічниці Білого дому Кессіді Гатчінсон. Вона розповіла комісії Конгресу, що проводила розслідування подій у той день та чула від інших, що Трамп "кинувся" за кермо після своєї промови біля Білого дому, очевидно, намагаючись повернути вбік Капітолію.
"Це божевілля. Я сидів ззаду, і ви знаєте, що я сказав, я сказав: "Я хотів би спуститися туди, тому що я бачу, як багато людей йдуть вниз". Вони сказали: "Сер, буде краще, якщо ви цього не зробите". Я відповів: "Ну, я хотів би... що б ви, хлопці, не думали". Це була вся розмова. Ці люди божевільні", - сказав Трамп.
Викривальні свідчення Гатчінсон перед нині розпущеним комітетом 6 січня 2022 року, порушили нові питання щодо дій Трампа і його зусиль приєднатися до прихильників, що йшли до Капітолію.
Водій автомобіля Трампа 6 січня заперечив свідчення про те, що Трамп намагався взяти керування автомобілем під свій контроль.
"(Президент Трамп. - ред.) ніколи не хапався за кермо. Я взагалі не бачив, щоб він намагався сісти на переднє сидіння", - сказав неназваний водій слідчим комітету.
Однак копія, з якою ознайомилося видання The New York Times, вказує на те, що водій підтвердив слова Гатчінсон про наполягання Трампа приєднатися до прихильників у Капітолії. Він висунув вимогу водієві, а також голові служби безпеки колишнього президента Трампа Боббі Енгелю.
"Президент наполягав на поїздці до Капітолію", - розповів водій, ім'я якого не розголошується.
Видання зазначає, що дії Трампа 6 січня 2021 року під час штурму Капітолію, стали центральною темою кампанії президента Джо Байдена на переобрання. І саме вони стали основою федеральних звинувачень, висунутих проти Трампа у Вашингтоні.
6 січня 2021 року в Конгресі США відбувалося засідання, під час якого планувалося затвердити результати президентських виборів 2020 року, на яких перемогу здобув демократ Джо Байден.
Одночасно кілька тисяч прихильників Дональда Трампа зібралися на масштабний мітинг біля Капітолію, а згодом увірвалися до приміщення Конгресу і влаштували там заворушення з охороною, під час яких загинули 5 людей.
У липні 2023 року Мін'юст США звинуватив Трампа за трьома пунктами у справі про штурм Капітолія.
В листопаді суд підправив на п'ять років колишнього співробітника Держдепартаменту США, що брав участь у штурмі Капітолія.
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