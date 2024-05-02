Дело о штурме Капитолия: Трамп признался, что хотел присоединиться к толпе

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в январе 2021 года хотел присоединиться к толпе, штурмовавшей Капитолий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
В среду, 1 мая, Трамп подтвердил, что озвучил агентам Секретной службы желание приехать к зданию Капитолия 6 января 2021 года и высмеял утверждения о том, что после отказа он набросился на офицеров в своем автомобиле.
Выступая перед сторонниками в Висконсине, Трамп долго жаловался на свои судебные дела, а затем начал нападать на законодателей, которые расследовали беспорядки 6 января в Капитолии.
"Помните человека, который сказал, что я напал на агента Секретной службы перед машиной? Это не мое дело. Я любовник, а не боец. Помните это? А это крутые парни. Вы знаете этих ребят из Секретной службы, я ненавижу это признавать, они немного моложе меня. Совсем немного", - сказал Трамп своим сторонникам.
Он продолжил высмеивать показания бывшей помощницы Белого дома Кэссиди Хатчинсон. Она рассказала комиссии Конгресса, проводившей расследование событий в тот день, и слышала от других, что Трамп "бросился" за руль после своей речи возле Белого дома, очевидно, пытаясь повернуть в сторону Капитолия.
"Это безумие. Я сидел сзади, и вы знаете, что я сказал, я сказал: "Я хотел бы спуститься туда, потому что я вижу, как много людей идут вниз". Они сказали: "Сэр, будет лучше, если вы этого не сделаете". Я ответил: "Ну, я хотел бы... что бы вы, ребята, не думали". Это был весь разговор. Эти люди сумасшедшие", - сказал Трамп.
Обличительные показания Хатчинсон перед ныне распущенным комитетом 6 января 2022 года, подняли новые вопросы касательно действий Трампа и его усилий присоединиться к сторонникам, направлявшимся в Капитолий.
Водитель автомобиля Трампа 6 января отрицал показания о том, что Трамп пытался взять управление автомобилем под свой контроль.
"(Президент Трамп. - ред.) никогда не хватался за руль. Я вообще не видел, чтобы он пытался сесть на переднее сиденье", - сказал неназванный водитель следственному комитету.
Однако копия, с которой ознакомилось издание The New York Times, указывает на то, что водитель подтвердил слова Хатчинсон о настоянии Трампа присоединиться к сторонникам в Капитолии. Он выдвинул требование водителю, а также главе службы безопасности бывшего президента Трампа Бобби Энгелю.
"Президент настаивал на поездке в Капитолий", - рассказал водитель, имя которого не разглашается.
Издание отмечает, что действия Трампа 6 января 2021 года во время штурма Капитолия, стали центральной темой кампании президента Джо Байдена на переизбрание. Именно они стали основой федеральных обвинений, выдвинутых против Трампа в Вашингтоне.
6 января 2021 года в Конгрессе США проходило заседание, во время которого планировалось утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден.
Одновременно несколько тысяч сторонников Дональда Трампа собрались на масштабный митинг возле Капитолия, а затем ворвались в помещение Конгресса и устроили там беспорядки с охраной, во время которых погибли 5 человек.
В июле 2023 года Минюст США обвинил Трампа по трем пунктам в деле о штурме Капитолия.
В ноябре суд подправил на пять лет бывшего сотрудника Госдепартамента США, участвовавшего в штурме Капитолия.
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