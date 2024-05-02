Дело о штурме Капитолия: Трамп признался, что хотел присоединиться к толпе

В среду, 1 мая, Трамп подтвердил, что озвучил агентам Секретной службы желание приехать к зданию Капитолия 6 января 2021 года и высмеял утверждения о том, что после отказа он набросился на офицеров в своем автомобиле.

Выступая перед сторонниками в Висконсине, Трамп долго жаловался на свои судебные дела, а затем начал нападать на законодателей, которые расследовали беспорядки 6 января в Капитолии.

"Помните человека, который сказал, что я напал на агента Секретной службы перед машиной? Это не мое дело. Я любовник, а не боец. Помните это? А это крутые парни. Вы знаете этих ребят из Секретной службы, я ненавижу это признавать, они немного моложе меня. Совсем немного", - сказал Трамп своим сторонникам.

Он продолжил высмеивать показания бывшей помощницы Белого дома Кэссиди Хатчинсон. Она рассказала комиссии Конгресса, проводившей расследование событий в тот день, и слышала от других, что Трамп "бросился" за руль после своей речи возле Белого дома, очевидно, пытаясь повернуть в сторону Капитолия.

"Это безумие. Я сидел сзади, и вы знаете, что я сказал, я сказал: "Я хотел бы спуститься туда, потому что я вижу, как много людей идут вниз". Они сказали: "Сэр, будет лучше, если вы этого не сделаете". Я ответил: "Ну, я хотел бы... что бы вы, ребята, не думали". Это был весь разговор. Эти люди сумасшедшие", - сказал Трамп.

Обличительные показания Хатчинсон перед ныне распущенным комитетом 6 января 2022 года, подняли новые вопросы касательно действий Трампа и его усилий присоединиться к сторонникам, направлявшимся в Капитолий.

Водитель автомобиля Трампа 6 января отрицал показания о том, что Трамп пытался взять управление автомобилем под свой контроль.

"(Президент Трамп. - ред.) никогда не хватался за руль. Я вообще не видел, чтобы он пытался сесть на переднее сиденье", - сказал неназванный водитель следственному комитету.

Однако копия, с которой ознакомилось издание The New York Times, указывает на то, что водитель подтвердил слова Хатчинсон о настоянии Трампа присоединиться к сторонникам в Капитолии. Он выдвинул требование водителю, а также главе службы безопасности бывшего президента Трампа Бобби Энгелю.

"Президент настаивал на поездке в Капитолий", - рассказал водитель, имя которого не разглашается.

Издание отмечает, что действия Трампа 6 января 2021 года во время штурма Капитолия, стали центральной темой кампании президента Джо Байдена на переизбрание. Именно они стали основой федеральных обвинений, выдвинутых против Трампа в Вашингтоне.