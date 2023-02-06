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Справа про розкрадання коштів. Заступнику голови Сумської ОВА обрали запобіжний захід

Фото: заступник голови Сумської ОВА Олег Клименчуков (svatove city)
Автор: Валерія Поліщук

Заступнику голови Сумської ОВА Олегу Клименчукову суд обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання. Його підозрюють у розкраданні коштів, призначених для відновлення знищеної інфраструктури Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

У суді сторона обвинувачення вимагала як запобіжний захід для Клименчукова - утримання під вартою. При цьому прокурор заявив, що є ризики того, що підозрюваний ховатиметься від суду або може вплинути на свідків, а також продовжувати вчиняти інші правопорушення.

Своєю чергою, Клемечуков попросив суд відмовити стороні звинувачення.

Нагадаємо, за даними слідства, у квітні 2022 року Клемечуков спільно з т.в.о. начальником Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олегом Чунаєвим організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом на відновлення знищеної інфраструктури.

Чиновники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. При цьому ділки свідомо внесли до кошторису ціни на будматеріали, які у 2-3 рази перевищували ринкові.

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Сумська областьЗапобіжний західРозкрадання коштів