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Дело о хищении средств. Замглаве Сумской ОВА избрали меру пресечения

Фото: замглавы Сумской ОВА Олег Клименчуков (svatove city)
Автор: Валерия Полищук

Заместителю главы Сумской ОВА Олегу Клименчукову суд избрал меру пресечения - личное обязательство. Его подозревают в хищении средств, предназначенных на восстановление уничтоженной инфраструктуры Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В суде сторона обвинения требовала в качестве меры пресечения для Клименчукова - содержание под стражей. При этом прокурор заявил, что есть риски того, что подозреваемый будет скрываться от суда или может повлиять на свидетелей, а также продолжать совершать другие правонарушения.

В свою очередь Клемечуков попросил суд отказать стороне обвинения.

Напомним, по данным следствия, в апреле 2022 года Клемечуков совместно с в.и.о. начальником Департамента капитального строительства Сумской ОВА Олегом Чунаевым организовали схему хищения средств, выделенных Сумской области правительством на восстановление уничтоженной инфраструктуры.

Чиновники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами. При этом дельцы сознательно внесли в смету цены на стройматериалы, которые в 2-3 раза превышали рыночные.

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Сумская областьМера пресеченияХищение средств