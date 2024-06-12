Справа "Роттердам+" викликає питання до ефективності роботи органів антикорупційної системи, - адвокати

Скандальна відома справа "Роттердам +", яка досі не закрита, створює негативний вплив та викликає питання до ефективності та коректності роботи органів антикорупційної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю засновника та голови АО «Назар Кульчицький та партнери» Назара Кульчицького та адвоката цього об’єднання Маркіяна Бема у виданні " Юридична практика ".

"Після року розслідування кримінального впровадження було чотири спроби закрити справу, остання – 20 травня 2021 року, через: відсутність достатніх доказів нанесення шкоди та збитків; відсутність доказів неналежної поведінки осіб, що приймали рішення про Постанову; закінчення терміну досудового розслідування", - стверджують адвокати.

Закриття справи 20 травня 2021 було остаточним, оскільки наявні докази визнані недостатніми для доведення винуватості підозрюваних, а тоді є виправдувальним. Поновлення справи новим керівником САП не мало відстав, оскільки не було надано нових або нововиявлених фактів, вважають адвокати.

Їх позиція відповідає висновкам відомих британських юристів лорда Кена Макдональда та Тіма Джеймс-Меттьюза, які також опубліковано в спеціалізованому виданні "Юридична практика".

Британські юристи також прямо заявляють про порушення прав людини згідно з Конвенцією по відношенню до звинувачувальних. Зокрема, вони вважають, що останнє відновлення провадження САП порушує принцип ne bis in idem (ніхто не повинен двічі нести покарання за один злочин) і є потенційним порушенням статті 4 Сьомого протоколу до Європейської конвенції з прав людини.

Ряд ознак в процесі ведення справи викликає серйозні занепокоєння, а саме: не врахування змін економічної ситуації в країні при проведенні аналізу; відсутність вагомих причин для скасування рішення про закриття справи та застосування надзвичайних повноважень службових осіб; порушення прав людини згідно з Конвенцією. Це все ставить під сумнів ефективність роботи системи та підриває довіру до антикорупційних органів, зазначають британські юристи.

Як повідомлялось, розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 7 років — з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. Суд також підтвердив відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу.

Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.