Дело "Роттердам+" вызывает вопрос к эффективности работы органов антикоррупционной системы, - адвокаты

Скандальное известное дело "Роттердам+", которое до сих пор не закрыто, создает негативное влияние и вызывает вопросы эффективности и корректности работы органов антикоррупционной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью основателя и главы АО «Назар Кульчицкий и партнеры» Назара Кульчицкого и адвоката этого объединения Маркияна Бэма в издании " Юридическая практика ".

"После года расследования уголовного ведения было четыре попытки закрыть дело, последняя – 20 мая 2021 года, из-за: отсутствия достаточных доказательств причинения вреда и ущерба; отсутствие доказательств ненадлежащего поведения лиц, принимавших решение о Постановлении; истечение срока досудебного расследования", - утверждают адвокаты .

Закрытие дела 20 мая 2021 г. было окончательным, поскольку имеющиеся доказательства признаны недостаточными для доказывания виновности подозреваемых, а затем является оправдательным. Возобновление дела новым руководителем САП не отстало, поскольку не было предоставлено новых или вновь открывшихся фактов, считают адвокаты.

Их позиция соответствует выводам известных британских юристов лорда Кена Макдональда и Тима Джеймс-Мэттьюза, которые также опубликованы в специализированном издании " Юридическая практика ".

Британские юристы также прямо заявляют о нарушении прав человека согласно Конвенции в отношении обвиняемых. В частности, они считают, что последнее возобновление производства САП нарушает принцип ne bis in idem (никто не должен дважды нести наказание за одно преступление) и является потенциальным нарушением статьи 4 Седьмого протокола Европейской конвенции по правам человека.

Ряд признаков в процессе ведения дела вызывает серьезную обеспокоенность, а именно: не учет изменений экономической ситуации в стране при проведении анализа; отсутствие веских причин для отмены решения о закрытии дела и применении чрезвычайных полномочий должностных лиц; нарушение прав человека согласно Конвенции. Это все подвергает сомнению эффективность работы системы и подрывает доверие к антикоррупционным органам, отмечают британские юристы.

Как сообщалось, расследование дела "Роттердам+" длилось более 7 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. Суд также подтвердил отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз в том числе государственных.