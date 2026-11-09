Справа "Роттердам+": міжнародна місія вказала на ризики порушення права на справедливий суд

Які порушення зафіксував моніторинг

За оцінкою місії, йдеться про можливе порушення принципів змагальності та рівності сторін (п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини), а також права на ефективний захист (п. 3 ст. 6 Конвенції).



Як зазначається у звіті, у провадженні зберігається раніше зафіксована тенденція "сумнівних доказів". Про неї місія вже повідомляла у звітах від 28 і 31 серпня та 2 і 3 вересня. Заперечення захисту щодо походження, достовірності, допустимості та доказового значення матеріалів обвинувачення повторюються і не отримують достатньо переконливого предметного спростування.



Водночас спостерігачі уточнюють, що не йдеться про встановлення недопустимості чи недостовірності доказів. Мова про об’єктивно значущі сумніви щодо їхньої надійності, які потребують належної перевірки й мотивованої судової оцінки.

Що наразі розглядає суд

Цієї осені суд досліджує письмові докази обвинувачення. Вони стосуються ціноутворення на вугілля, рентних платежів, імпорту та постачання вугілля, а також методології визначення прогнозованої оптової ринкової ціни електроенергії.

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За версією прокуратури, під час прийняття відповідного Порядку застосовувалися економічно необґрунтовані підходи, а окремі зацікавлені суб’єкти впливали на формування його показників.



Захист заявив, що обвинувачення зіставляло економічно неоднорідні показники: фактичні та прогнозні величини, вартість вугілля для шахт і доходи генеруючих компаній.



Суд запитав прокурора, як відкритість процесу прийняття Порядку, на якій наполягають обвинувачені, узгоджується з версією про злочинний характер їхніх дій.

Прокурор пояснив, що обвинувачення стосується насамперед економічної необґрунтованості Порядку та обмеженого доступу до частини робочих матеріалів до його затвердження, а не повного приховування інформації. Суд зауважив, що економічна необґрунтованість як така не вичерпує змісту інкримінованого кримінального правопорушення.



Захист також наголосив, що частину листування, яку обвинувачення вважає внутрішньою комунікацією, ініціювала сама НКРЕКП в межах офіційної взаємодії.



У місії послалися на рішення ЄСПЛ у справах "Махарік проти Чехії" та "Джурич проти Сербії". Згідно з ними, справедливість провадження оцінюється з урахуванням якості та надійності доказів, а суд зобов’язаний давати мотивовану відповідь на істотні доводи сторін.

Деталі справи "Роттердам+"

Розслідування справи "Роттердам+" почалося в березні 2017 року. За цей час прокуратура п'ять разів закривала справу за відсутності складу злочину, але знову поновлювала розслідування.

Так, у жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про закриття справи "Роттердам+". А вже у грудні того ж року Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи.

Раніше, юристи вже звертали увагу, що в розслідуванні справи "Роттердам+" зберігається низка порушень, які викликають сумніви щодо об’єктивності та прозорості досудового слідства.