Дело "Роттердам+": международная миссия указала на риски нарушения права на справедливый суд

Какие нарушения зафиксировал мониторинг

По оценке миссии, речь идет о возможном нарушении принципов состязательности и равенства сторон (п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека), а также права на эффективную защиту (п. 3 ст. 6 Конвенции).

Как отмечается в отчете, в производстве сохраняется ранее зафиксированная тенденция "сомнительных доказательств". О ней миссия уже сообщала в отчетах от 28 и 31 августа и 2 и 3 сентября. Отрицания защиты происхождения, достоверности, допустимости и доказательного значения материалов обвинения повторяются и не получают достаточно убедительного предметного опровержения.

В то же время наблюдатели уточняют, что речь не идет об установлении недопустимости или недостоверности доказательств. Речь об объективно значимых сомнениях относительно их надежности, которые требуют надлежащей проверки и мотивированной судебной оценки.

Что сейчас рассамтривает суд

Этой осенью суд исследует письменные доказательства обвинения. Они относятся к ценообразованию на уголь, рентным платежам, импорту и поставке угля, а также методологии определения прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии.

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По версии прокуратуры, при принятии соответствующего Порядка применялись экономически необоснованные подходы, а некоторые заинтересованные субъекты влияли на формирование его показателей.

Защита заявила, что обвинение сопоставляло экономически неоднородные показатели: фактические и прогнозные величины, стоимость угля для шахт и доходы генерирующих компаний.

Суд спросил прокурора, как открытость процесса принятия Порядка, на котором настаивают обвиняемые, согласовывается с версией о преступном характере их действий.

Прокурор пояснил, что обвинение касается, прежде всего, экономической необоснованности Порядка и ограниченного доступа к части рабочих материалов до его утверждения, а не полного сокрытия информации. Суд отметил, что экономическая необоснованность сама по себе не исчерпывает содержания инкриминируемого уголовного правонарушения.

Защита также подчеркнула, что часть переписки, которую обвинение считает внутренней коммуникацией, инициировала сама НКРЭКУ в рамках официального взаимодействия.

В миссии сослались на решения ЕСПЧ по делам "Махарик против Чехии" и "Джурич против Сербии". Согласно им, справедливость производства оценивается с учетом качества и надежности доказательств, а суд обязан давать мотивированный ответ на существенные доводы сторон.

Детали дела "Роттердам+"

Расследование дела "Роттердам+" началось в марте 2017 года. За это время прокуратура пять раз закрывала дело в отсутствие состава преступления, но снова возобновляла расследование.

Так, в октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение о закрытии дела "Роттердам+". А уже в декабре того же года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела.

Ранее, юристы уже обращали внимание, что в расследовании дела "Роттердам+" сохраняется ряд нарушений, вызывающих сомнения в объективности и прозрачности досудебного следствия.