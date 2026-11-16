Справа ректора університету Богомольця: версія слідства, позиція захисту та міфи в медіа

З чого почалася справа: версія Офісу генпрокурора

Перші повідомлення про кримінальне провадження з'явилися 29 жовтня, а вже наступного дня Офіс генерального прокурора оприлюднив інформацію про підозри двом посадовцям НМУ. За версією правоохоронців, ідеться про два епізоди під час ремонту Морфологічного корпусу університету - фасаду у 2020 році та покрівлі у 2021-му. Загальну суму збитків оцінили майже у 16 млн грн.

Перший епізод стосується ремонту фасаду. За даними слідства, у 2020 році один із керівників університету організував заволодіння бюджетними коштами: до актів виконаних робіт нібито вносили завищені обсяги та вартість, а посадовець забезпечував погодження документів і оплату. Підрядник, який переміг у тендері, за твердженням правоохоронців, не мав необхідного дозволу на виконання робіт, а отримані гроші перераховував на рахунки підконтрольних ФОП для подальшого переведення в готівку.

Експертиза оцінила збитки за цим епізодом у понад 13,7 млн грн. Дії посадовця кваліфікували як організацію розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Другий епізод стосується ремонту покрівлі. За версією слідства, у 2021 році університет уклав із тим самим підрядником договір на 10,9 млн грн, хоча покрівлю корпусу повністю замінили ще у 2014-2015 роках.

Правоохоронці стверджують, що належного технічного нагляду за роботами не було, а акти виконаних робіт та їх оплату погоджували без належної перевірки. У результаті, за розрахунками слідства, вартість робіт завищили більш ніж на 2,2 млн грн. Саме цей епізод став підставою для повідомлення Кучину про підозру у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України.

Ректор НМУ ім. Богомольця (фото: facebook.com/bogomoletsmedicaluniversity)

Отже, майже 16 млн грн, про які повідомив Офіс генпрокурора, - це сукупна сума за двома різними епізодами. Понад 13,7 млн стосуються ремонту фасаду та підозри в організації розтрати, а понад 2,2 млн - ремонту покрівлі та підозри у службовій недбалості. Ці суми не можна подавати як особисте обвинувачення Кучина.

Офіс генпрокурора також повідомив, що прокурори просили суд обрати підозрюваному в організації розтрати заставу в розмірі завданих збитків, а підозрюваному у службовій недбалості - цілодобовий домашній арешт. Водночас обвинувальні акти щодо директора підрядної компанії, інженера технічного нагляду та начальника одного з відділів університету вже були скеровані до суду.

Саме загальна сума за двома епізодами стала підґрунтям для частини гучних повідомлень про розтрату майже 16 млн грн і корупційний скандал у медуніверситеті. Однак підозра ректору медичного вишу стосується лише ремонту покрівлі. У ній ідеться про 2,2 млн грн і службову недбалість, а не про привласнення коштів.

Від "корупції на 420 мільйонів" до підозри на 2,2 мільйона: що перебільшують медіа

Після повідомлення про підозру в медіа з'явилися заголовки про "корупційний скандал", "розтрату" та "тендерні зловживання на 420 мільйонів гривень". Однак такі формулювання створюють хибне уявлення про суть справи, у якій фігурує ректор.

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Кучину інкримінують службову недбалість під час ремонту покрівлі у 2021 році. У повідомленні про підозру йдеться про можливе завищення вартості робіт на 2 227 554,74 грн. Звинувачень у привласненні бюджетних коштів, організації розтрати чи корисливому мотиві йому не висували.

Отже, заголовки про розтрату та корупцію фактично переносять на Кучина формулювання, які стосуються іншого епізоду та інших фігурантів провадження. А сума у 420 млн грн не відповідає сумі збитків, яку слідство інкримінує ректору.

Аварійний дах, який потрібно було ремонтувати

Однак ключове питання цієї справи - не лише сума можливих збитків, а й те, чи справді ремонт покрівлі у 2021 році був безпідставним. Позиція університету, яку у виші озвучили для РБК-Україна, ґрунтується на документах, які підтверджують: будівля потребувала ремонту ще до укладення договору.

Ще у травні 2019 року сертифікований експерт провів обстеження Морфологічного корпусу на проспекті Берестейському, 34. У технічному звіті №324-19.ТО.ПЗ стан покрівлі, карнизних ділянок і водостічної системи визначили як аварійний та непридатний до нормальної експлуатації.

Експерт зафіксував пошкодження покрівельного покриття, руйнування водостічних труб, систематичне замокання дерев'яних конструкцій даху, обпадання фрагментів карнизного тинькування та утворення крижаних наростів над пішохідними проходами. У звіті рекомендували невідкладно провести капітальний ремонт і попереджали про відповідальність керівництва в разі подальшого руйнування конструкцій або травмування людей.

Йдеться про чотириповерхову навчально-наукову будівлю заввишки 24,6 метра, де щодня перебувають студенти та працюють університетські кафедри. Договір на ремонт аварійної ділянки покрівлі уклали у вересні 2021 року.

Таким чином, у версіях сторін є принципова суперечність. Слідство стверджує, що покрівлю повністю замінили у 2014-2015 роках, а отже, необхідність нового ремонту викликає сумніви. Водночас технічний звіт за 2019 рік, на який посилається університет, уже фіксував аварійний стан покрівлі та потребу в невідкладному ремонті.

Хто відповідав за перевірку ремонтних робіт

Ще один важливий аргумент захисту - ректор не здійснював технічний контроль будівельних робіт особисто, оскільки для цього залучали профільних сертифікованих фахівців.

Згідно з документами університету, технічну діагностику проводив сертифікований експерт, договірну ціну та локальні кошториси складав інженер-проєктувальник. Документи перед підписанням проходили перевірку та візування відповідальними посадовими особами університету.

Крім того, 27 жовтня 2021 року НМУ уклав договір із ТОВ "Інжинірингова компанія "Стратегія" для здійснення незалежного технічного нагляду. Роботи контролював сертифікований інженер.

Показово, що на актах КБ-2в №2, №3 та №4, на які припадає 79% суми претензій слідства, стоять особистий підпис і печатка цього інженера. Ректор підписував акти приймання робіт як керівник установи-замовника після їх перевірки відповідальними фахівцями.

У своєму відеозверненні Кучин окремо пояснив, чому не міг самостійно перевіряти будівельні нормативи та технічні параметри ремонту: "Безумовно, прямою перевіркою товщин стін, штукатурки, а також деревини я безпосередньо не займався".

Чому експертиза збитків викликає питання

Основою для розрахунку 2,23 млн грн збитків став висновок експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 2 вересня 2025 року. Саме до цього документа сторона захисту має найбільше претензій.

По-перше, у переліку досліджених матеріалів експерти зазначили документи за іншим договором - на ремонт фасаду від вересня 2020 року. Договір №748 від 2021 року, який безпосередньо стосується підозри Кучину, та акти до нього в цьому переліку відсутні.

По-друге, експерти оглядали покрівлю через 1,5-3,5 року після завершення ремонту. При цьому вони самі вказали, що без розкриття конструкцій неможливо встановити фактичні обсяги виконаних робіт та товщину вогнезахисного покриття під пароізоляційною плівкою. Попри це, у висновку з'явився конкретний розрахунок збитків.

Особливо показова ситуація з монтажем і демонтажем зовнішніх риштувань. Експерти виключили їхню вартість із розрахунку, що становить 1 237 476,84 грн - понад 55% усієї суми претензій.

Однак ремонт передбачав встановлення карнизних планок, ринв, водостічних труб та кабелю електрообігріву по зовнішньому периметру будівлі на висоті 24,6 метра. За позицією захисту, виконати такі роботи без зовнішніх риштувань неможливо. Більше того, їх фактичне використання підтверджується підписом інженера технічного нагляду та актом наступного року, де зафіксовано закладення 942 анкерних отворів після демонтажу конструкцій.

Ще 953 686,68 грн експерти нарахували через перерахунок витрат вогнезахисної суміші Ammokote WW. При цьому, як зазначає захист, фактичних замірів товщини покриття не проводили, первинні видаткові та податкові накладні підрядника не досліджували, а розрахунок ґрунтувався на довідковій формулі з вебсайту та інформаційному листі виробника.

Окремі зауваження стосуються й економічної частини експертизи: у ній використано посилання на Господарський кодекс, який втратив чинність до дати складання висновку, та інструкцію НБУ, скасовану ще у 2022 році. Також захист вказує на помилку в розрахунку інфляційного коефіцієнта: замість фактичних 0,977% у документі зазначено 10,1%.

На противагу висновку обвинувачення сторона захисту замовила власну незалежну експертизу ремонту покрівлі та водостічної системи. За інформацією університету, вона не виявила перевищень вартості робіт.

П'ять років розслідування та відсторонення ректора

Кримінальне провадження розслідується з 9 вересня 2021 року. Висновок КНДІСЕ датований 2 вересня 2025-го, однак повідомлення про підозру Кучин отримав лише 29 жовтня 2026 року - за 20 днів до зазначеного стороною захисту завершення строку досудового розслідування.

10 листопада стало відомо про тимчасове відсторонення ректора від виконання обов'язків на час розслідування. Водночас це не означає його звільнення: за інформацією університету, трудові відносини з МОЗ України не припинені, а контракт залишається чинним.

Кучин наголошує, що не має особистих, родинних чи позаслужбових відносин із керівництвом підрядної організації ТОВ "ОЛСТЕР" або інженером технічного нагляду. За його словами, усі договори, акти та платіжні документи давно перебувають у розпорядженні слідства й Державної казначейської служби.

Ректор пов'язує кримінальне провадження з інформаційною кампанією проти нього та керівництва університету. Він також нагадав, що 2021 року НМУ працював в умовах пандемії: забезпечував лікування пацієнтів у шести ковідних стаціонарах Києва, організовував роботу університетської клініки та навчання студентів.

"Я не можу повністю погодитися з її обґрунтованістю. І, звичайно ж, буду доводити це в суді", - сказав Кучин про отриману підозру.

Університет оприлюднив офіційну заяву, а ректор окремо звернувся до громадськості із закликом не поширювати неповну та недостовірну інформацію.