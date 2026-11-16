Дело ректора университета Богомольца: версия следствия, позиция защиты и мифы в медиа

С чего началось дело: версия Офиса генпрокурора

Первые сообщения об уголовном производстве появились 29 октября, а уже на следующий день Офис генерального прокурора обнародовал информацию о подозрениях двум должностным лицам НМУ. По версии правоохранителей, речь идет о двух эпизодах во время ремонта Морфологического корпуса университета - фасада в 2020 году и кровли в 2021-м. Общую сумму ущерба оценили почти в 16 млн грн.

Первый эпизод касается ремонта фасада. По данным следствия, в 2020 году один из руководителей университета организовал завладение бюджетными средствами: в акты выполненных работ якобы вносили завышенные объемы и стоимость, а должностное лицо обеспечивало согласование документов и оплату. Подрядчик, победивший в тендере, по утверждению правоохранителей, не имел необходимого разрешения на выполнение работ, а полученные деньги перечислял на счета подконтрольных ФЛП для последующего обналичивания.

Экспертиза оценила ущерб по этому эпизоду более чем в 13,7 млн грн. Действия должностного лица квалифицировали как организацию растраты бюджетных средств в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Второй эпизод касается ремонта кровли. По версии следствия, в 2021 году университет заключил с тем же подрядчиком договор на 10,9 млн грн, хотя кровлю корпуса полностью заменили еще в 2014-2015 годах.

Правоохранители утверждают, что надлежащего технического надзора за работами не было, а акты выполненных работ и их оплату согласовывали без надлежащей проверки. В результате, по расчетам следствия, стоимость работ завысили более чем на 2,2 млн грн. Именно этот эпизод стал основанием для сообщения Кучину о подозрении в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Ректор НМУ им. Богомольця (фото: facebook.com/bogomoletsmedicaluniversity)

Таким образом, почти 16 млн грн, о которых сообщил Офис генпрокурора, - это совокупная сумма по двум разным эпизодам. Более 13,7 млн касаются ремонта фасада и подозрения в организации растраты, а более 2,2 млн - ремонта кровли и подозрения в служебной халатности. Эти суммы нельзя представлять как личное обвинение Кучину.

Офис генпрокурора также сообщил, что прокуроры просили суд избрать подозреваемому в организации растраты залог в размере причиненного ущерба, а подозреваемому в служебной халатности - круглосуточный домашний арест. В то же время обвинительные акты в отношении директора подрядной компании, инженера технического надзора и начальника одного из отделов университета уже были направлены в суд.

Именно общая сумма по двум эпизодам стала основанием для ряда громких сообщений о растрате почти 16 млн грн и коррупционном скандале в медуниверситете. Однако подозрение ректору медицинского вуза касается только ремонта кровли. В нем идет речь о 2,2 млн грн и служебной халатности, а не о присвоении средств.

От "коррупции на 420 миллионов" до подозрения на 2,2 миллиона: что преувеличивают медиа

После сообщения о подозрении в медиа появились заголовки о "коррупционном скандале", "растрате" и "тендерных злоупотреблениях на 420 миллионов гривен". Однако такие формулировки создают ложное представление о сути дела, в котором фигурирует ректор.

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Кучину инкриминируют служебную халатность во время ремонта кровли в 2021 году. В уведомлении о подозрении говорится о возможном завышении стоимости работ на 2 227 554,74 грн. Обвинений в присвоении бюджетных средств, организации растраты или корыстном мотиве ему не предъявляли.

Таким образом, заголовки о растрате и коррупции фактически переносят на Кучина формулировки, которые касаются другого эпизода и других фигурантов производства. А сумма в 420 млн грн не соответствует сумме ущерба, которую следствие инкриминирует ректору.

Аварийная крыша, которую нужно было ремонтировать

Однако ключевой вопрос этого дела - не только сумма возможного ущерба, но и то, действительно ли ремонт кровли в 2021 году был безосновательным. Позиция университета, озвученная вузом для РБК-Украина, основывается на документах, которые подтверждают: здание нуждалось в ремонте еще до заключения договора.

Еще в мае 2019 года сертифицированный эксперт провел обследование Морфологического корпуса на проспекте Берестейском, 34. В техническом отчете №324-19.ТО.ПЗ состояние кровли, карнизных участков и водосточной системы определили как аварийное и непригодное для нормальной эксплуатации.

Эксперт зафиксировал повреждения кровельного покрытия, разрушение водосточных труб, систематическое намокание деревянных конструкций крыши, осыпание фрагментов карнизной штукатурки и образование ледяных наростов над пешеходными проходами. В отчете рекомендовали безотлагательно провести капитальный ремонт и предупреждали об ответственности руководства в случае дальнейшего разрушения конструкций или травмирования людей.

Речь идет о четырехэтажном учебно-научном здании высотой 24,6 метра, где ежедневно находятся студенты и работают университетские кафедры. Договор на ремонт аварийного участка кровли заключили в сентябре 2021 года.

Таким образом, в версиях сторон есть принципиальное противоречие. Следствие утверждает, что кровлю полностью заменили в 2014-2015 годах, а значит, необходимость нового ремонта вызывает сомнения. В то же время технический отчет за 2019 год, на который ссылается университет, уже фиксировал аварийное состояние кровли и необходимость безотлагательного ремонта.

Кто отвечал за проверку ремонтных работ

Еще один важный аргумент защиты - ректор не осуществлял технический контроль строительных работ лично, поскольку для этого привлекали профильных сертифицированных специалистов.

Согласно документам университета, техническую диагностику проводил сертифицированный эксперт, договорную цену и локальные сметы составлял инженер-проектировщик. Документы перед подписанием проходили проверку и визирование ответственными должностными лицами университета.

Кроме того, 27 октября 2021 года НМУ заключил договор с ООО "Инжиниринговая компания "Стратегия" для осуществления независимого технического надзора. Работы контролировал сертифицированный инженер.

Показательно, что на актах КБ-2в №2, №3 и №4, на которые приходится 79% суммы претензий следствия, стоят личная подпись и печать этого инженера. Ректор подписывал акты приемки работ как руководитель учреждения-заказчика после их проверки ответственными специалистами.

В своем видеообращении Кучин отдельно объяснил, почему не мог самостоятельно проверять строительные нормы и технические параметры ремонта: "Безусловно, непосредственной проверкой толщины стен, штукатурки, а также древесины я не занимался".

Почему экспертиза ущерба вызывает вопросы

Основой для расчета 2,23 млн грн ущерба стало заключение экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз от 2 сентября 2025 года. Именно к этому документу у стороны защиты больше всего претензий.

Во-первых, в перечне исследованных материалов эксперты указали документы по другому договору - на ремонт фасада от сентября 2020 года. Договор №748 от 2021 года, который непосредственно касается подозрения Кучину, и акты к нему в этом перечне отсутствуют.

Во-вторых, эксперты осматривали кровлю через 1,5-3,5 года после завершения ремонта. При этом они сами указали, что без вскрытия конструкций невозможно установить фактические объемы выполненных работ и толщину огнезащитного покрытия под пароизоляционной пленкой. Несмотря на это, в заключении появился конкретный расчет ущерба.

Особенно показательна ситуация с монтажом и демонтажем наружных строительных лесов. Эксперты исключили их стоимость из расчета, что составляет 1 237 476,84 грн - более 55% всей суммы претензий.

Однако ремонт предусматривал установку карнизных планок, желобов, водосточных труб и кабеля электрообогрева по внешнему периметру здания на высоте 24,6 метра. Согласно позиции защиты, выполнить такие работы без наружных строительных лесов невозможно. Более того, их фактическое использование подтверждается подписью инженера технического надзора и актом следующего года, в котором зафиксирована заделка 942 анкерных отверстий после демонтажа конструкций.

Еще 953 686,68 грн эксперты начислили в результате перерасчета расхода огнезащитной смеси Ammokote WW. При этом, как отмечает защита, фактические замеры толщины покрытия не проводились, первичные расходные и налоговые накладные подрядчика не исследовались, а расчет основывался на справочной формуле с веб-сайта и информационном письме производителя.

Отдельные замечания касаются и экономической части экспертизы: в ней использованы ссылки на Хозяйственный кодекс, утративший силу до даты составления заключения, и инструкцию НБУ, отмененную еще в 2022 году. Также защита указывает на ошибку в расчете инфляционного коэффициента: вместо фактических 0,977% в документе указано 10,1%.

В противовес заключению обвинения сторона защиты заказала собственную независимую экспертизу ремонта кровли и водосточной системы. По информации университета, она не выявила превышения стоимости работ.

Пять лет расследования и отстранение ректора

Уголовное производство расследуется с 9 сентября 2021 года. Заключение КНИИСЭ датировано 2 сентября 2025 года, однако уведомление о подозрении Кучин получил лишь 29 октября 2026 года - за 20 дней до указанного стороной защиты завершения срока досудебного расследования.

10 ноября стало известно о временном отстранении ректора от исполнения обязанностей на время расследования. В то же время это не означает его увольнения: по информации университета, трудовые отношения с Минздравом Украины не прекращены, а контракт остается действующим.

Кучин подчеркивает, что не имеет личных, семейных или внеслужебных отношений с руководством подрядной организации ООО "ОЛСТЕР" или инженером технического надзора. По его словам, все договоры, акты и платежные документы давно находятся в распоряжении следствия и Государственной казначейской службы.

Ректор связывает уголовное производство с информационной кампанией против него и руководства университета. Он также напомнил, что в 2021 году НМУ работал в условиях пандемии: обеспечивал лечение пациентов в шести ковидных стационарах Киева, организовывал работу университетской клиники и обучение студентов.

"Я не могу полностью согласиться с ее обоснованностью. И, конечно же, буду доказывать это в суде", - сказал Кучин о полученном подозрении.

Университет обнародовал официальное заявление, а ректор отдельно обратился к общественности с призывом не распространять неполную и недостоверную информацию.