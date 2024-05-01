Справа проти заступника Шойгу може торкнутися інших чиновників РФ, - розвідка Британії

Як зазначає розвідка, до розслідування справи про корупцію був втягнутий перший заступник міністра Сергія Шойгу Руслан Цаліков, його допитувала ФСБ. Цалікова називають "покровителем" Іванова. Він фактично є третьою особою у Міноборони РФ після міністра Сергія Шойгу та начальника Ген штабу Валерія Герасимова.

Цаліков має давні зв'язки з Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу у Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій РФ, а потім пішов за ним спочатку в офіс губернатора Московської області, а у 2012 році - у Міністерство оборони.

Також є припущення, що справа Іванова може торкнутися міністра фінансів Росії Антона Сілуанова. Як йдеться у зведенні, будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Сілуанова.

Розвідка Британії зазначає, що корупція у Міноборони Росії є однією з головних проблем. У 2019 році головний військовий прокурор РФ Валерій Петров заявив, що корупція є практично коренем більшості проблем у правовій державі.

Корупція була фактором поганої ефективності Росії, особливо на початку українського конфлікту. Йдеться про прострочені пайки та неякісні шини, а також повідомлялося про розкрадання пального.