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Дело против зама Шойгу может затронуть других чиновников РФ, - разведка Британии

Фото: Тимур Иванов (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Дело против замминистра обороны РФ Тимура Иванова может затронуть и других российских чиновников. Коррупция в целом остается одной из главных проблем российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечает разведка, в расследование дела о коррупции был вовлечен первый заместитель министра Сергея Шойгу Руслан Цаликов, его допрашивала ФСБ. Цаликова называют "покровителем" Иванова. Он фактически является третьим лицом в Минобороны РФ после министра Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Цаликов имеет давние связи с Шойгу. Он работал под руководством Шойгу в Министерстве по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций РФ, а затем пошел за ним сначала в офис губернатора Московской области, а в 2012 году - в Министерство обороны.

Также есть предположение, что дело Иванова может затронуть министра финансов России Антона Силуанова. Как говорится в сводке, строительные агентства Минобороны построили дом для Силуанова.

Разведка Британии отмечает, что коррупция в Минобороны России - одна из главных проблем. В 2019 году главный военный прокурор РФ Валерий Петров заявил, что коррупция является практически корнем большинства проблем в правовом государстве.

Коррупция была фактором плохой эффективности России, особенно в начале украинского конфликта. Речь идет о просроченных пайках и некачественных шинах, а также сообщалось о хищении горючего.

Задержание заместителя Шойгу

Напомним, 23 апреля в России задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов по подозрению во взяточничестве. Его поместили под стражу.

Некоторые российские СМИ пишут, что якобы Иванова задержали не из-за коррупции, а из-за государственной измены. Однако Москва официально не заявляла об этом.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что ГУР Минобороны Украины фактически помогло разоблачить Иванова. В марте 2024 года ГУР получило доступ к служебным документам заместителя Шойгу. После распространения информации против российского чиновника было открыто дело.

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