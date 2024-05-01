Справа проти заступника Шойгу може торкнутися інших чиновників РФ, - розвідка Британії
Справа проти заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова може торкнутися й інших російських чиновників. Корупція загалом залишається однією з головним проблем російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.
Як зазначає розвідка, до розслідування справи про корупцію був втягнутий перший заступник міністра Сергія Шойгу Руслан Цаліков, його допитувала ФСБ. Цалікова називають "покровителем" Іванова. Він фактично є третьою особою у Міноборони РФ після міністра Сергія Шойгу та начальника Ген штабу Валерія Герасимова.
Цаліков має давні зв'язки з Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу у Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій РФ, а потім пішов за ним спочатку в офіс губернатора Московської області, а у 2012 році - у Міністерство оборони.
Також є припущення, що справа Іванова може торкнутися міністра фінансів Росії Антона Сілуанова. Як йдеться у зведенні, будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Сілуанова.
Розвідка Британії зазначає, що корупція у Міноборони Росії є однією з головних проблем. У 2019 році головний військовий прокурор РФ Валерій Петров заявив, що корупція є практично коренем більшості проблем у правовій державі.
Корупція була фактором поганої ефективності Росії, особливо на початку українського конфлікту. Йдеться про прострочені пайки та неякісні шини, а також повідомлялося про розкрадання пального.
Затримання заступника Шойгу
Нагадаємо, 23 квітня у Росії затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою у хабарництві. Його помістили під варту.
Деякі російські ЗМІ пишуть, що нібито Іванова затримали не через корупцію, а через державну зраду. Проте Москва офіційно не заявляла про це.
Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що ГУР Міноборони України фактично допомогло викрити Іванова. У березні 2024 року ГУР отримало доступ до службових документів заступника Шойгу. Після розповсюдження інформації проти російського чиновника відкрили справу.
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