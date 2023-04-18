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Справа про премії: суд визнав невинним мера Тернополя

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Тернопіль, Вівторок 18 квітня 2023 19:41
Справа про премії: суд визнав невинним мера Тернополя Фото: Сергій Надал, мер Тернополя (скріншот)
Автор: Іван Носальський

Суд не зафіксував правопорушень у діях мера Тернополя Сергія Надала, котрий виписував собі щомісячні премії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Terminovo.

Як зазначає місцеве видання, суддя Тернопільського суду Ірина Марциковська постановила, що рішення про створення комісії з видачі премії міському голові не є незаконним. Вона відкинула доводи звинувачення про те, що комісія складається з осіб, які безпосередньо пов'язані з мером.

При цьому суддя вирішила, що підписання документів від комісії про призначення премій було "номінальним обов'язком" Надала.

"У Надала не було реального конфлікту інтересів, оскільки діяв у рамках чинного законодавства України", - заявила суддя.

Таким чином, суд вирішив закрити справу через відсутність факту адміністративного правопорушення.

Варто зауважити, що прокуратура просила для Надала штраф у розмірі 6 800 гривень, оскільки він не звернувся до НАЗК щодо можливого конфлікту інтересів та продовжив виписувати собі премії.

Нагадаємо, 4 квітня на Надала склали адміністративний протокол, оскільки він протягом повномасштабної війни виписував собі максимальні премії, які сягали 250% посадового окладу.

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