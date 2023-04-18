Дело о премиях: суд признал невиновным мэра Тернополя

Суд не зафиксировал правонарушений в действиях мэра Тернополя Сергея Надала, который выписывал себе ежемесячные премии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Terminovo .

Как отмечает местное издание, судья Тернопольского суда Ирина Марциковская постановила, что решение о создании комиссии по выдаче премии городскому голове не является незаконным. Она отвергла доводы обвинения о том, что комиссия состоит из лиц, которые напрямую связаны с мэром.

При этом судья посчитала, что подписание документов от комиссии о назначении премий было "номинальной обязанностью" Надала.

"У Надала не было реального конфликта интересов, поскольку действовал в рамках действующего законодательства Украины", - заявила судья.

Таким образом, суд решил закрыть дело из-за отсутствия факта административного правонарушения.

Стоит заметить, что прокуратура просила для Надала штраф в размере 6 800 гривен, поскольку он не обратился в НАПК по поводу возможного конфликта интересов и продолжил выписывать себе премии.